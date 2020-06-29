6月29日是ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）簽訂十週年，國民黨副祕書長李彥秀今晚在臉書發文，大酸民進黨當年視ECFA為糖衣毒藥，現在卻「舔著不放」，要求蔡英文總統應向全民謝罪、向前總統馬英九道歉。

李彥秀臉書指出，2010年4月27日時任民進黨主席的蔡英文接受電視訪時說「一旦民進黨重新執政，就會發動廢止ECFA的公投。」

但到了2019年10月3日，陸委會發言人邱垂正說，ECFA是兩岸在互惠互利的原則下簽署，列入早收清單的項目可以相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利。民進黨政府多次強調兩岸簽署的各項協議都持續有效，不樂見陸方以政治因素片面停止執行兩岸協議。

李彥秀指出，經濟部保守估計，ECFA早收清單影響台灣對外出口量5％左右。問題是，這5％的金額約為6000億，相當於中央政府一年總預算2.1兆元的三分之一，事實也證明，開放的自由貿易對台灣整體經濟發展有絕對助益。

李彥秀說，民進黨當年抹紅馬英九「賣台舔共」，現在「不樂見終止」，應該對全民謝罪，蔡英文應向馬英九道歉，2014年，民進黨縱容側翼，以「黑箱」之名杯葛服貿協議，假借公民團體違法占據立法院；當年，《兩岸協議監督條例草案》是各黨共識，民進黨完全執政，因太陽花而起的時代力量也進入立法院，但「拿到權力就忘記承諾」。

李彥秀酸言，如今，民進黨、蔡英文心中只有「權力分贓」，哪還顧得民生福祉？完全執政、完全傲慢、完全獨裁。

(中時 )