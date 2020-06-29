看似不起眼的廢紙，在眾人合力下，也能成為獨一無二的作品！長年推動環保行動的漫畫家黃志湧，今(29)日與小學生一起動手玩創意，邀請近1800位小朋友帶來家中廢紙，將廢紙捏出巨大恐龍像，並發送環保漫畫書，希望透過漫畫與活動讓孩子們了解環境的危機。

黃志湧表示，選擇恐龍作為環保藝術形象，是因為2009年曾看過環境報告書中提及，即使是曾存活於地球兩億年的恐龍，也沒對地球環境造成危害，但光是人類近400年來的活動，就讓地球生態環境大大改變，造就水汙染、空氣汙染、海洋汙染、陸地下沉等危機。

黃志湧曾以筆名「麥克斯黃」連載漫畫《廣告也瘋狂》。他在2010年發起「綠億行動」，希望將一億本環保漫畫書送給一億名小學生。黃志湧表示，如果能在小學階段就以簡單易懂的漫畫書，引領孩子了解當今環境危機，培養環保觀念，相信對未來也會帶來不小的幫助。

黃志湧表示，希望小朋友能透過活動知道，現在地球環境危機已是進行式，「解決環境的危機，不再是口號或是想法，而是必須要落實在每日的生活中。」而集眾人之力一起打造的環保恐龍，也將在10月展出於宜蘭中興文創園區。

本次參與環保行動的公正國小校長簡信斌表示，因應環境問題快速惡化，希望小朋友從家裡帶來廢紙一起製作環保藝術裝置後，能從中體會地球各種環境危機的心得，也能在他們心中種下環保的種子。更期盼透過展覽，能呼喚出更多孩子一起為環保盡一份心力。

(中時 )