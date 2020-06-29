疫情解封，外食餐飲市場升溫，台北喜來登飯店鑑於進入夏季黑松露產季，宣布自7月1日起於館內「安東廳」推出「夏季黑松露盛宴」，套餐包含前菜、湯品、熱前菜、主菜及甜點共五道式套餐，每套3,800元。活動期間點選任一主菜，每位加價450元，即可享有主廚桌桌邊現刨新鮮黑松露服務，當令搶鮮。

每逢5月至8月，是入歐洲夏季黑松露產期，其色澤與香氣會隨著時令的推進臻至巔峰，許多喜好松露的老饕，等上一年就是為了這令人神迷的香氣。相較於冬季黑松露濃烈且具高度辨識性的氣味，夏季黑松露淡雅、清幽帶點香草氣息，也更顯得平易近人。

安東廳推出的夏季黑松露套餐的五道菜式，有用來自義大利最古老豬肉產區的「維拉尼頂級松露生火腿」、濃醇香滑的「野菇濃湯佐新鮮黑松露」、熱前菜使用炙烤北海道干貝襯上越光米及黑松露奶油醬汁燉煮而成「黑松露燉飯」、主菜精選安東廳獨家乾式靜電熟成的「爐烤美國頂級21天牛肋眼」襯現刨黑松露，清麗的黑松露香氣搭襯上乾式熟成牛排特有濃郁風味。客人另也可選搭海鮮類主菜「香煎深海紅星斑」怡人的松露清香與海鮮相當匹配。餐後則以精巧的甜點「巧克力松露慕斯襯松露冰淇淋」完美收口。

(工商 )