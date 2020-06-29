日本動畫大師宮崎駿與長子宮崎吾朗聯手新作《艾雅與魔女》（暫譯），今年冬天將於日本電視台播出。這也是吉卜力工作室首部利用3DCG技術製成的動畫作品。吉卜力日前釋出新作劇照，不同以往的畫風引起諸多討論，更被不少動畫迷認為帶有「皮克斯動畫」的風格。

今年入選坎城影展的《艾雅與魔女》，改編自英國奇幻小說家黛安娜．韋恩．瓊斯的著作《蜈蚣與魔女》（暫譯），描述一位從小生活在兒童之家的女孩艾雅，某日突然被一位魔女收養，就此展開的奇妙生活。由曾擔任《來自紅花？》導演的宮崎吾朗執導，宮崎駿擔任企劃。宮崎駿過去也曾改編瓊斯的小說，推出膾炙人口的動畫電影《霍爾的移動城堡》。

透過吉卜力工作室官網，宮崎吾朗表示，目前日本人口多半都是大人，孩童的人數很少，許多事都得以眾多的大人為對象，對現在的孩子們來說想必十分艱辛，希望透過個性惹人厭卻也可愛的小女孩艾雅，帶給孩子們勇氣，並給大人帶來鼓舞。

製作人鈴木敏夫日前也在官網透露，許多人因新冠肺炎疫情，都在關心「這個世界究竟會變得如何」，而在電視或電影作品上，自然也無法逃避這樣的大哉問，讓他不禁一邊看著《蜈蚣與魔女》的毛片，一邊思考：「《蜈蚣與魔女》是能夠撐過疫情肆虐的作品嗎？」

「但在我觀看作品時，我也發現到這部作品最大的特色，就是艾雅的智慧。」鈴木敏夫說，不管任何時代，只要有智慧便能安然度過，想到這點，也不禁讓他對這部作品增添了不少信心。

(中時 )