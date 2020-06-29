收假也別放棄發財夢！ 威力彩11億元頭獎號出爐 20:542020/06/29 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩開獎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩至今已經連槓39期，今(29日)晚頭獎獎金上看11億元，若有幸運民眾一注獨得，將成為今年威力彩最高單注獎金。 威力彩第109000051期獎號出爐：第一區獎號由小到大依序為：01、08、19、26、27、38，第二區獎號為：08。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #出爐 #獎金 #收假 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩獎號開出 頭彩上看10億元今年最高 20:532020/06/25 財經 威力彩端午再摃 下期頭獎上看11億元 22:282020/06/25 財經 在台無症狀 日本學生不列本土個案 04:102020/06/26 生活新聞 威力彩連39摃 頭彩上看11億元 04:102020/06/26 財經焦點 北返車潮提前湧現 10路段爆雷 04:102020/06/27 社會新聞 藍批卸責民眾 促收假亡羊補牢 04:102020/06/27 社會新聞 收假北返車潮今最塞 國道10地雷路段一次看懂 08:342020/06/27 生活 短程出遊省道也會塞 地雷路段報給你知 11:052020/06/27 生活 上午西部國道大致正常 下午9路段車潮將再現 13:082020/06/28 生活 塞怕了 收假日下午國道5號順暢 04:102020/06/29 生活新聞 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 瑞幸百億假帳後又一案！ 在美掛牌陸企拿假黃金融資672億 - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 熊大喝珍奶！LINE Pay信用卡 7月換新裝搶先看 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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