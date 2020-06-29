威力彩至今已經連槓39期，今(29日)晚頭獎獎金上看11億元，若有幸運民眾一注獨得，將成為今年威力彩最高單注獎金。

威力彩第109000051期獎號出爐：第一區獎號由小到大依序為：01、08、19、26、27、38，第二區獎號為：08。

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(中時電子報)