中租控股任子公司中租迪和公告，該公司董事會通過捐贈2,110萬元給中租青年展望基金會

中租控股表示，中租迪和捐贈原由主要是為善盡企業社會責任，以協助該會持續支援偏鄉弱勢學童及推動各項公益活動，此次中租迪和通過的捐贈金額為新台幣21,103,970元。

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