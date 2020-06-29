前國安會祕書長金溥聰6年前被前三立電視台主播陳雅琳影射他是「頂新門神」，提告陳索賠1元，高院認定陳女未合理查證判賠1元，免登報道歉，金溥聰堅持要陳道歉，兩人繼續纏訟，今天終於達成和解，陳雅琳同意在自己臉書粉專7月1日起連續72小時刊登道歉文。

金溥聰說他訴訟六年，終於爭到遲來的公義。更審已開庭四次，法官仍偏向雙方名退一步，促成登澄清聲明即可，不必道歉。金溥聰今天又在更一審的準備庭與陳論戰，當庭指民主法治基礎在於追求事實真相，直言法官如對受害人和侵害人採同一道德標準要求就成幫兇，最後雙方終於達成和解。。

金溥聰認為即使敗訴仍會堅持上訴，法官最後判決陳雅琳須道歉。陳雅琳將從7月1日9時起，連續72小時於個人粉專刊登道歉啟事。

內容是「本人陳雅琳於民國103年12月17日在三立新聞台播報新聞時，未經合理查證，指稱金溥聰先生指示林德瑞先生打電話給競選台北市長的連勝文陣營，要求不得批評頂新，並質疑總統府的馬金為頂新魏家門神，上開言論經台灣高等法院105年度上字第1062號判決認定均屬不實，且有損金溥聰先生名義，特此澄清致歉。」

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(中時 )