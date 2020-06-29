台灣今（29日）晚間20時52分發生芮氏規模5.2地震，台北台中有感，中央氣象局指出，震央位在臺灣東部海域，即在宜蘭縣政府東南方 75.6 公里，地震深度66km。

最大震度：宜3花2投2苗2東2彰2竹2嘉2桃1北1中1雲1。

(中時電子報)