台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉在2018年在媒體投稿批評台南市政建設，遭台南市政府以刑事附帶民事提告「誹謗罪」。台南市政府繼今年2月刑事敗訴，29日民事在遭法官以「公共事務可受公評及受市民監督」為由，判決敗訴。台南市政府聲明無奈與遺憾，陳致曉則表示判決彰顯民進黨背棄言論自由。

陳致曉2018年的媒體投稿以「陳致曉觀點：台南恐將淪兩大建商集團禁臠」為題，內容批判市府都市發展局、地政局、文化局與經發局等機關的施政作為，全文有17萬人點閱，1萬3000人分享。

台南市政府認為陳致曉有意詆毀市政建設工作，遂提告刑事附帶民事賠償的誹謗罪，以求「捍衛市府名譽」。

陳致曉認為台南市政府藉由提告百姓，達到「殺雞儆猴」、箝制公民言論的目的。

台南地院29日以公共事務可受公評及受市民監督為由，判決台南市政府民事恢復名譽敗訴，這場市民對抗政府的司法之爭，如同小蝦米對抗大鯨魚，台南市政府一審刑事與民事兩戰皆輸，全案仍可上訴。

台南市政府法制局29日晚間對判決表達無奈與遺憾，將收到判決書後，與律師討論後續因應。

陳致曉則認為政府對公民的批判提告，如同興起文字獄，藉由提告箝制公民言論，並認為如果台南市政府認為無辜，期待對方再上訴，可凸顯民進黨捍衛人權與言論自由的虛偽。

(中時 )