荷蘭皇家航空宣佈獲得總計34億歐元的融資貸款。該公司指出，數月以來的新冠肺炎疫情危機致使全球航空業幾乎停滯，為因應此艱難時期，確保公司永續發展，荷航在疫情爆發後不久，便採取多項措施以維持資金之流動，但是在接下來的期間，需要更多的資金挹注；近幾個月以來，荷航與荷蘭政府及銀行對此議題進行了深入討論。

此融資方案，除可確保荷航能夠繼續拓展各項業務，於面對未來的挑戰時亦更有競爭力。荷蘭政府提出的融資計畫條件與整個荷航集團相關，涵蓋全面。此條件包括荷航集團全體員工之雇用條款、管理階層與高階管理階層的浮動薪酬、架構重組、利潤分紅、公司管理、航線優化、可持續性發展與環境保護議題。

與荷蘭政府與銀行進行審慎研商後，荷航就融資計畫架構與政府達成共識，以確保資金之流動。荷蘭政府提供的融資計畫及條件須經荷蘭議會批准。而此援助計畫乃根據歐盟委員會在COVID-19新冠疫情危機時所施行之國家援助措施暫行條款而制定，因此此項援助計畫亦須經歐盟委員會批准。

計畫一經批准，荷航將與工會進行協商，共同制定並詳細說明政府所規定的荷航員工就業條款。

資金援助計畫包括：24億歐元新循環信用貸款額度，其中90％為政府擔保，貸款期限為5年；該貸款由11家銀行提供，其中3間為荷蘭銀行與8間外資銀行；10億歐元國家直接貸款，期限5.5年。此部分貸款由荷蘭政府直接提供，屬於循環額度信貸的一部分。

議會審批程序結束後，新循環信貸額度下的首筆6.65億歐元將用於償還並終止2020年3月19日提取的現有循環信貸額度。屆時，荷航從國家直接貸款中按比例提取2.77億歐元。僅在達成荷蘭政府規定的特定條件下，荷航才能在循環信貸額度與國家直接貸款下進行後續貸款。

因此，荷航將制定符合上述條件的重組方案，並確定新冠疫情危機後的復原計畫。該方案亦同時可檢視荷航當前的整體運作是否合宜，期使荷航提前部署與因應不斷變化的當前經濟狀況。

荷航總裁兼CEO何強磊先生表示：「COVID-19新冠疫情使荷航遭受了史無前例的危機。融資計劃對於確保荷航在未來一段漫長而又艱難的復甦之路非常必要。對於我們來說，獲得援助是非常重要的一步，在此我謹代表荷航全體同事向荷蘭政府以及出資銀行對荷航及其未來所展示出的信心表示感謝。在融資計劃的支持下，荷航能夠在經濟復甦與可持續發展中繼續發揮重要的社會責任。在接下來的一段時間裡，我們將致力於恢復航線網絡，制定重組方案，實現融資計畫所規定的具有深遠影響的各項條件。」

(工商 )