英政壇擬以人權議題排除華為參與5G建設 21:242020/06/29 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國上議院將在當地時間29日提出法案，以「人權議題」的方式，排除中國電信設備製造商華為參與建設英國5G網路。 綜合外電報導，上述法案由上議院經濟事務委員會主席、保守黨籍的福塞斯（Michael Forsyth）及無黨籍上議員阿爾頓（David Alton）草擬。 智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）去年11月底發佈報告，指華為在中國政府監控新疆的技術支援中，扮演了一定角色。外界分析，此法案恐將對華為帶來巨大風險，影響其海外銷售。 (工商 ) #華為 #法案 #人權議題 #建設 #英國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 收假也別放棄發財夢！ 威力彩11億元頭獎號出爐 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 第二座護國神山慘了？ 分析師揭聯發科大啖華為肥單致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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