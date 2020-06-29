英國上議院將在當地時間29日提出法案，以「人權議題」的方式，排除中國電信設備製造商華為參與建設英國5G網路。

綜合外電報導，上述法案由上議院經濟事務委員會主席、保守黨籍的福塞斯（Michael Forsyth）及無黨籍上議員阿爾頓（David Alton）草擬。

智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）去年11月底發佈報告，指華為在中國政府監控新疆的技術支援中，扮演了一定角色。外界分析，此法案恐將對華為帶來巨大風險，影響其海外銷售。

(工商 )