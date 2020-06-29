玉山U18對抗賽林昱珉先發3局無失分，並飆出3次三振。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

109年玉山U18中華藍白對抗賽今（29）日起於國家棒球隊東部訓練中心展開，中華白隊靠著投手群穩定發揮，全場只讓對手擊出2支安打，野手馬鋼與黃勇傳都繳出猛打賞表現，首戰6比2輕取中華藍隊。

吳柏宏總教練表示，這是玉山盃後首次進入實戰，看來野手調整比投手快，不過只是第1場比賽，還要再觀察。今天現場也來了選訓委員及各隊球探，教練團鼓勵選手放鬆一點，才會有好表現。

中華白今天推出林昱珉先發，投3局未被擊出安打、無失分，送出3K，保送與觸身球各1次。他表示，設定的目標是變化球的控球能力要拿出來，滑球、變速球跟指叉球都還算不錯，後面才開始把球速加上去。

藍隊則推出邱駿威先發，他主投4局，僅在第1局被曾子祐擊出二壘安打，再被馬鋼擊出中外野安打、失掉1分，後面3局便穩定下來。總計4局失1分，投出3K與1次保送。

換投後白隊把握藍隊中繼投手方郁淮不穩，在他主投的2局擊出7支安打，加上2次四壞球，一共進帳5分。藍隊則在第7局展開反攻，林子崴面對藍隊第2任中繼投手陳翊瑄，選到保送後盜壘，再靠宋晟睿二壘安打破蛋，第9局則靠白隊守備失誤攻下第2分。不過遞補進名單的李承鴻抓下最後1個出局數，終場白隊以6比2擊敗藍隊。

吳柏宏賽後表示，勝負關鍵在藍隊第2任投手方郁淮感覺比較緊繃，畢竟他打球的時間比其他人短，會鼓勵他再調整。兩隊先發投手林昱珉、邱駿威都是很好的投手，今天看起來也很穩定。白隊馬鋼、黃勇傳貢獻了猛打賞，黃勇傳單場2支二壘安打，令人期待這位小高一的後續表現。

(中時 )