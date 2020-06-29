台灣IC設計大廠聯發科近日來受到大陸手機品牌青睞，甚至傳出將取得華為處理器訂單，股價本月以來上漲百餘元，不過，被稱是地表最強蘋果分析師、天風證券分析師郭明錤最近的研究報告卻指出，市場對於聯發科出貨華為看法太過樂觀，建議投資人必須等待美國對華為禁令進一步觀察後才行動。

聯發科在今年疫情衝擊下，股價一度從高點崩跌至274點，但在3月底台股觸底，聯發科也宣布實施庫藏股，並在4月的Q1法說會上繳出亮眼成績，預料今年Q2、Q3也會有不錯表現，聯發科近月來漲勢凌厲，更在近其創下580元的高點，財信傳媒董事長謝金河也相當期待聯發科後市，並稱其有機會成為台股的第二座護國神山。

綜合媒體報導，郭明錤認為，市場對於聯發科的樂觀情緒，主要建立在3個前提，包括：台積電不能幫華為海思半導體生產手機晶片，美國政府不允許高通將5G手機晶片供貨華為，以及美國政府允許第三方業者包括聯發科，將5G手機晶片供貨華為。若以上條件只要其中一個不滿足，聯發科大啖華為訂單的可能性就會降低。

此外，先前日媒傳出聯發科有機會出貨5G手機晶片給華為，遭到聯發科發布新聞稿澄清，聯發科並無任何為特定客戶特製之情事，一切遵循相關全球貿易法令規定。等於是否認特別替華為打通管道。

郭明錤指出，雖然機率非常低，但在某些情況下，台積電可能有機會幫華為海思生產5G手機晶片。若美國政府允許聯發科能出貨給華為海思，高通卻不能，這損及美國利益的事情不太可能發生。

郭明錤表示，就算聯發科能取得華為急單，但也有可能壓迫其他Android手機品牌的訂單，高通也在競爭下比聯發科擁有更多優勢，所以聯發科的利多消息至少要等到華為禁令更進一步的釋出相關規定才能確認。

(中時電子報)