台灣在教育的努力成果已漸漸被國際看見，在台灣已成立32年的思達創旭教育集團29日舉辦品牌發布會，會中思達創旭董事長黃旭宏宣示企業2030的願景工程，預期未來10年要在全球設立12000間分校。繼台灣的半導體製造、防疫科技、自行車及手搖飲等產業，期待台灣的兒童思考力教育服務產業，也能輸出全世界，成為另一項台灣之光。

黃旭宏表示思達數學自1988年創立，當32年前台灣傳統教育還在考試競爭、分數導向的舊思維時，思達數學就以「導學式創意思考教學法」翻轉了當時教育市場。課堂上老師就像主持人引導著孩子進行思辨，讓課堂每位學生都是學習的主角，用「觀察、提問、思考、表達」八字箴言，讓小孩勇敢表達自己的想法，也讓孩子樂在學習。現在不但受到愈來愈多的家長肯定，日本、新加坡、越南等國家都來洽談引進當中。

上百位教育界及補教界來賓參與發表會，了解台灣教育產業的發展與願景。

集團謝京叡執行長表示，思達數學在32年前就以培養幼兒的創意思考力及邏輯能力，首創親子入班共學，「32年來沒有發過一張考卷，也沒有發過一張DM」，學生全都是靠家長之間口耳相傳介紹而來，是思達創旭最自豪的特點，曾經有人說32年前思達數學就已經在走108課綱，就可以代表思達創旭的教育理念。目前思達創旭除了台灣擁有超過40間加盟分校，加上大陸20個省、4個直轄市的分校總數已超過200間，近期與日本及東南亞國家洽談，已經規劃將從亞洲開始拓展據點，因此立足中華、展望全球是下一個階段的目標。

思達創旭執行長謝京叡表示將積極開拓新據點，立足中華、展望全球。

防疫期間對於教育培訓業的經營是嚴苛的考驗，但是黃旭宏董事長表示對思達創旭而言反而迎來了轉型的契機。因為除夕當天他首度收到有封城的消息，立刻就與執行長商討要有因應策略，當天大家都還在吃年夜飯，他們就召集主管在線上開會，決定藉由關係企業旭聯科技長期在e-learning的經營專業，把每個年段的課程用錄播的方式提供給家長和小朋友，因此防疫期間成功收到一萬五千多筆的學生、家長的會員資料，加速了思達創旭的數位線上化，讓教育服務更加無遠弗屆。

發表會採用直播的方式讓大陸各分校的校長即時參與，展現思達創旭數位化的轉型成果。

發表會採用直播的方式讓大陸各分校的校長即時參與，展現思達創旭數位化的轉型成果。

(寶島)