109學年度大學入學指定科目考試將於7月3日至5日舉行，台南一考區有2829人報考，台南二考區則有413人報考，各考場分別將在2、3日開放事先查看，由於試場已完成消毒，因此不開放考生進入教室內，僅於教室外查看座位安排。另，考試當天不得有陪考人員，且考生須全程佩戴口罩。

負責台南一考區試務的國立成功大學提醒，因應防疫作業，本次考試家長及親友不可進入分區陪考，且考生進入考分區時，須出示大考中心發送之入場識別證、應試有效證件，並佩戴口罩、量體溫。其中，一考區的台南一中、台南二中考場將於2日開放查看，台南女中考場則於3日開放。

負責台南二考區試務的國立台南大學則說，將於新營高中門口設置量溫檢測站，考生進入須攜帶入場證、戴口罩並配合量測體溫。考生進入試場起，除查驗身分核對面貌時，可暫時脫下、拉下口罩，其餘須全程佩戴口罩，若考生不配合，將扣減該節全部成績，請考生留意。另，新營高中考場將於2日下午3時至5時開放查看。

考區提醒，考生入場應攜帶下列有效證件正本之一應考：國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、護照、居留證等，學生證、市民卡均視為無效證件。

另，行動電話、穿戴式裝置及其他非應試物品均應放在置物區，且務必確認行動電話、穿戴式裝置已取出電池或關機，手錶鬧鈴功能也必須關閉。違反規定者，一律依試場規則及違規處理辦法處理。

(中時 )