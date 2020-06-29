從7月1日起，所有在新加坡銷售的菸草產品都必須使用統一包裝，菸盒上的健康警示圖像也要放大，以降低菸草產品的吸引力。

《聯合早報》網站報導，新加坡衛生部29日下午發出文告，宣布所有進口到新加坡、出售、提供出售或分銷的菸草產品，包括香煙、雪茄、比迪煙（beedies）、紅煙（Ang hoon）以及其他自製捲菸等，都必須遵守新條例。

衛生部說，這一規定的最終目標，是阻止不吸菸者學吸菸，鼓勵菸槍戒菸，並鼓勵新加坡人採取無菸生活方式，最終降低吸菸率。

新加坡菸草（廣告與銷售控制）法案的修正內容於去年3月在國會通過。衛生部隨後推出的《2019年菸草（廣告與銷售控制）（外觀、包裝和標籤）》（Appearance, Packaging and Labelling）法規，規定菸草產品外包裝不能印有任何商標、色彩、品牌圖樣和促銷資訊，所有品牌和商品名稱的顏色、字體以及印製的位置也必須統一。菸盒上的健康警示圖像將放大，從原本占包裝的一半面積增至四分之三。

當局已在新條例實施前的三個月實行過渡，即在今年4月1日至6月30日之間幫助菸草生產商、批發商和分銷商適應並為新條例的實施做好準備。

任何人（包括供應商和零售商）若違反《2019年菸草（廣告與銷售控制）（外觀、包裝和標籤）》所施加的規定，將面臨不超過一萬元罰款，或監禁不超過六個月，或兩者兼施。如屬重犯並遭定罪，可處罰款不超過兩萬元或監禁不超過12個月，或兩者兼施。

(中時 )