溪頭妖怪村（明山別館）董事長林淇園上任，就「妖怪」衍生的商標和商品，雙方未取得共識，原設計人「牛哥」曾俊琳寄出律師函，要求30日內出面協商，否則將收回授權；林淇園則強調，牛哥早已有切結商標無條件供明山使用，將於今日寄出存證信函澄清。

溪頭妖怪村今年董事會改組後，林淇園擔任董事長，原任總經理林志穎退出經營團隊，但妖怪村的商標爭議，卻是方興未艾！曾俊琳表示，還有10多個商標未經合法授權使用，由於明山別館拒付商標使用費，因此，他已經委託律師發出存證信函表達異議，要求明山在30日內出面協商，否則將在年底前收回授權。

曾俊琳指出，12年來，他申請妖怪村相關的商標達6、70個，涵蓋房間、人偶、餐廳甚至印刷品，他要求明山別館支付申辦費用，但明山都不想談！

林淇園則表示，曾俊琳以個人名義申請著作權，但是經費是由明山出錢，因此，在2014年的時候，曾俊琳就已切結明山別館可以無條件使用，可能是曾俊琳記錯了，所以，明山別館會發存證信函提醒他。

(中時 )