疫情仍不明朗 口罩徵收令延至7月底 21:332020/06/29 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然國內疫情日益穩定，但國際疫情仍未降溫，為了要保有一定口罩產量及存量，經濟部將持續徵用口罩，徵用期限確認延至7月底，並且保有每日徵用800萬片口罩 經濟部官員指出，目前國內購買實名制口罩數量持續下降，不過為了確保抗疫能量，直至7月底，經濟部還是每日定額徵用的800萬片，確保相關防疫物資充足。 (工商 ) #經濟部 #徵用 #口罩 #萬片 #確保 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 瑞幸百億假帳後又一案！ 在美掛牌陸企拿假黃金融資672億 - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 熊大喝珍奶！LINE Pay信用卡 7月換新裝搶先看 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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