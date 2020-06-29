雖然國內疫情日益穩定，但國際疫情仍未降溫，為了要保有一定口罩產量及存量，經濟部將持續徵用口罩，徵用期限確認延至7月底，並且保有每日徵用800萬片口罩

經濟部官員指出，目前國內購買實名制口罩數量持續下降，不過為了確保抗疫能量，直至7月底，經濟部還是每日定額徵用的800萬片，確保相關防疫物資充足。

(工商 )