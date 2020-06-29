（全球人壽目前租用松山火車站樓上作總部大樓，預估五年後可搬到松山機場對面的新總部。圖／業者提供）

搬來搬去，終於找到總部大樓。全球人壽29日以權利金總價97.8億元，標得松山機場對面國泰營區70年地上權，圓了全球人壽董事長彭騰德多年來尋覓總部大樓的夢，全球人壽預計五年內，可興建地下三到四層、地上10～15層，總樓地板面積2.1萬坪的新大樓，給員工優質生活與辦公的場域。

全球人壽12年來已搬了二次總部大樓，2008年是搬到建國北路，2015年則搬到松山火車站樓上，但隨著全球人壽資產破兆元、總部員工逾3千人後，彭騰德一直希望找到永久的總部大樓，尤其在新冠肺炎疫情最嚴重時，因為松山火車站大樓還有其他房客，進出人員難以管制，更讓全球人壽積極要尋找總部大樓。

這次全球人壽以97.8億元拿下國泰營區地上權，是其投資地上權最高金額，先前全球人壽在2013年投資宜蘭礁溪台電地上權，目前已興建為寒沐酒店，2016年亦拿下國產署在八德商圈的希望廣場地上權案，彭騰德即要求此處必須考慮都市環境及人文景觀，興建出有品味的地標。

放眼上兆資產的壽險公司都有自家總部大樓，全球人壽亦尋找多年，終於這次拿下面積2,982坪的地上權，要以五年左右的時間興建總部大樓，全球人壽評估，此地點在松山機場對面，等於臨近國門，在敦北與民權東路交會，是許多金融及企業總部聚集地，交通亦便利，未來將興建A+級商辦大樓，除了作為總部大樓自用，若有多餘樓層亦可出租，提升財務收益。

全球人壽強調，這次競標是經仔細評估，不是從不動產投資的角度，而是從保險公司長期經營，必須提供員工優質職場環境，對人員進出等也應有一定的管制，確保金融機構經營安全。

此土地鄰近機場，有65米的航高控管，但全球人壽表示，因為基地面積夠大，單層樓還是能有較大的樓地板面積，估計可有地上10～15層，地下三到四層樓，全球人壽也預估約2025年可以搬到新的總部大樓。

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