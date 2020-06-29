中國江蘇一對夫妻經常因瑣事而爭吵，後來妻子直接搬出去住，丈夫竟懷疑是妹夫從中作梗，為了給妹夫一點教訓，竟拿硫酸從年僅10月大的外甥頭上往下澆，導致男嬰全身開始冒煙，最後仍不治身亡，且死亡時還呈現「焦炭樣」，法院也於今年5月底裁定駁回上訴，判該名被告男子死刑。

綜合陸媒報導，江蘇一名男子鄧新（化名）透過友人介紹認識了妻子王珂（化名），但2人婚後經常為了瑣事而爭吵，甚至到了動手的地步，因此王珂決定帶著兒子和母親搬出去住。

鄧新為了找回妻子，多次求助王珂妹妹一家人，希望他們能幫忙勸妻子回家，但卻遲遲未等到妻子回家，鄧新便認為是妹夫從中作梗，一氣之下決定給他們一家人一個教訓，於是他從上班地點裝了半瓶硫酸來到妹夫家。

鄧新找不到妹夫，只見丈母娘正在為妹夫的兒子洗澡，他竟直接將硫酸撒在10個月大的外甥身上，「我沒考慮這麼多，只想讓他花點錢，給他找點煩心事。」鄰居聽見哭喊聲前往查看，「小孩的頭、眼睛、臉還有身上，都變成了紫色，上面起了水泡」，他們立刻將男嬰送醫急救，但男嬰全身大面積燒傷，皮膚也大部分缺失，全身呈現焦炭樣，面目全非，經搶救47天，仍因感染敗血症、多重器官衰竭不治。

而鄧新在案發後嚇壞，直接逃逸，之後便過著四處乞討、逃亡的生活，直到2019年胃病發作，才回到江蘇老家養病，2月間遭到警方逮捕；同年12月9日，法院依故意殺人罪判鄧新死刑，剝奪政治權利終身，鄧新不服，提出上訴，但今年5月底，法院裁定駁回上訴，維持原判。

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(中時電子報)