目前高中歷史教科書，仍使用「日治」時期。（資料照片）

過去歷史教科書提到日本割據佔領殖民台灣的時期，一律稱為「日據時期」，但是到了1997年改為「日治」之後，翻開108課綱高一歷史課本，清一色統稱「日治」時期，避談日本殖民統治對台灣人的壓迫、剝削與差別待遇，把日據時期勾勒成悠閒、文明、美好年代。

到2000年馬英九執政，2013年基於維護國家主權，想要將高中歷史教科書中的「日治時期」，全面改稱「日據時期」，竟然被批評為「竄改歷史」！最後做出妥協，2013年7月22日，行政院宣布，所有公文書中，一律改「日治」為「日據」；但是高中教材部份，則尊重各出版社，不作強制更改。

連已故的日本東京大學校長矢內原忠雄所著《日本帝國主義下的台灣》一書都批評，日本殖民台灣時代，「台灣的政治情形比較朝鮮尤為專制」、台灣「財政經濟豐富、教育比較進步，但政治專制程度卻反而比較高」，使台灣成為世界殖民地罕見的事例。

反觀韓國，根本不管甚麼「日據」或「日治」，一律把1910年到1945年被日本統治的時期，稱之為「日本帝國強制佔領時期」，以強調日本在佔領時期對韓國的壓迫和剝削。

由於韓國民族性堅毅，日本首相菅直人於2010年8月10日，就《日韓合併條約》簽署100周年發表首相談話，對韓國實行的殖民統治表示反省和道歉。

另外，新加坡也曾於1942年至1945年被日本統治，甚至將新加坡改名為「昭南島」，意味「昭和天皇在南洋獲取的領土」。但是在日本被投下原子彈戰敗投降之後，當年替日本工作的人都遭周圍的人報復，日本軍營遭焚，商店遭洗劫一空。

2017年，新加坡一個展覽館使用「昭南」而被民眾痛批，內閣部長出面道歉，並將「昭男」改為「「日據」（Japanese Occupation），並沒有稱為「日治」（Japanese rule）。

(中時電子報)