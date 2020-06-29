英國廣播公司（BBC）29日最新消息報導，法國前總理菲永（Francois Fillon）夫婦因「領乾薪」、挪用公款等，遭判有罪。但夫婦倆表示，他們將會繼續上訴。

巴黎的法院裁定，菲永替家人安排虛職，並使用公共資金支付其薪資，罪名成立，其妻子身為共犯也被判有罪。菲永遭判5年有期徒刑、緩刑3年，未來10年禁止參與任何選舉活動；他的妻子佩內洛普（Penolope）亦遭判串謀挪用及收藏公帑罪，緩刑3年，兩人各自被罰款37.5萬歐元，他們稱將會上訴。

法國檢方表示，菲永於1998年至2013年間，安排佩妮洛普擔任議員助理，但實際上她並未從事相關工作，只是領乾薪，共獲得超過61萬歐元的不法收入。檢方還指控菲永安排2名子女擔任議員助理，但實際上他們也沒有從事相關工作。

菲永於1981年首次當選議員，2007年至2012年在薩科奇政府出任總理。2017年的總統大選中，菲永曾是右翼陣營頗有希望的的候選人，但隨著法國媒體踢爆領乾薪事件後，他的支持率隨即暴跌，最終敗選。2017年3月，該案被司法機關正式立案調查。

(中時 )