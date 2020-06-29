歐洲核能單位發現有一波輻射值突然神秘上升，無法確知來源，也沒有任何國家出來承認，其中俄羅斯特別澄清，境內的核電廠與核能研究中心都沒有事故。

科學警報(Science Alert)報導，歐洲輻射監管測站宣布，北歐的大氣中有一些放射性核種出現不尋常的增加，濃度不算高，對人體無害，但足以被輻射監測站查覺到。

瑞典輻射安全局在星期二發推文說： 「確知的放射性物質包括銫134、銫137、鈷60和釕103。不過測量的數值並不高，以至於不會對人或環境造成危險。」

除了瑞典，挪威和芬蘭的輻射防護機構，也得到類似的報告。

此事警動到「全面禁止核試驗條約組織」(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)，其執行秘書拉斯納‧澤爾波(Lassina Zerbo)在推特上發布了一張輻射範圍圖，概述了異常輻射的範圍以及可能來源區域，其中大部分位於俄羅斯境內，但也包括芬蘭、瑞典、丹麥和挪威。

澤爾波在推特上說： 「這些放射同位素，很可能來自民用核能產生，也就是核反應爐的副產品，而不是核武器。」

根據現有證據，該組織表示，檢測到的放射性粒子，來自俄羅斯西部方向，但這並不意味著一定就是俄羅斯核電廠的事故。

俄羅斯國家核能公司（Rosatom State Nuclear Energy Corporation）的發言人回應，這事件與俄羅斯無關，俄國在該地區的兩座核電廠都正常運轉，輻射值也都正常。

2017年也有類似情況，在歐洲發現了一波輻射物質，但是調查沒有結果。

(中時電子報)