整個2020上半年到席捲全世界的新冠肺炎疫情影響，知名的大企業也難以倖免，來自瑞典的全球第2大的時裝零售商「H&M」虧損近高達64.8億瑞典克朗（6.95億美元，約台幣204億），為10年來首次的季度損失。近日H&M宣布作出營運調整，將關閉全球共170間門市。

根據路透報導，由於全球新冠疫情大流行，H&M第二季遭到重創，3月至5月期間的稅前虧損高達64.8億瑞典克朗（6.95億美元），而去年同期的利潤為59.3億瑞士法郎（5.76億美元）。

綜合外電報導，H&M Group首席執行官Helena Helmersson表示，疫情無疑改變了消費者的購物模式，加速了數位化的發展。並指出，「線上購物的消費者增加了，而原本習慣來店購物的消者也成為了多渠道顧客，更發現有越來越多的男性消費者開始在線上購物。雖然現在市場仍充滿挑戰，但銷售已逐漸回升。

H&M Group指出，這次的閉店計畫是公司為了確保現有產品能更穩定流入和流出商店，讓資源有效運用，同時也為整合線上、店面2渠道發展，關閉的店面包括Cos，Weekday等。這與ZARA母公司Inditex日前也宣布計劃關閉旗下全球1200間門市的策略不謀而合。

(中時電子報)