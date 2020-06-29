台中市政府連日來針對中火重啟2號機組重罰，更函送「負責人」法辦！台電董事長楊偉甫親上火線嗆台中市政府入人於罪才善罷甘休，他願承擔。台中市政府環保局長吳志超強調，「誰下令開機是關鍵！」他要不要跳進來當罪人，台電自己決定，市府確認誰才是開機的關鍵負責人，經確認後才將下令人函送法辦。

台電董事長楊偉甫說，他無法接受中市府移送任何台電員工，若中市府一定要入人於罪才善罷甘休，他願承擔。

環保局長吳志超指出，台電啟動2號機組就是違法開機，市府依法處理，楊董事長「他要不要跳進來當罪人，是台電自己決定」，台電不啟動就不須移送誰，台中市政府是被動的，主導權在台電、非台中市政府。

吳志超強調，目前市府正在跟法制局、地檢署經最後確認後，依據《空汙法》精神，違規達到移送負責人時，是移送對工廠運作有全權負責的人，誰下令開機是關鍵！有可能是董事長，也有可能是總經理。

(中時 )