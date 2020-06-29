台電台中火力發電廠24日違法重啟2號機，台中市政府接連稽查後，認定中火不但開機，還投煤運作，29日晚間確定依《空汙法》開罰最高金額2000萬元，同時已經簽准函送台電負責人楊偉甫，近日內將完成函送程序。

台中市環保局副局長陳宏益指出，台電24日下午宣布將重啟2號機，稽查人員當晚即前往稽查，果然發現鍋爐已開始燃燒，但尚未投煤併聯發電，當即依照《空汙法》裁處200萬元，並勒令中火停工。

但25、27日，環保局及台中市副市長黃國榮分別再度前往中火稽查，發現2號機組已經投煤發電，決定開出第二張罰單，尤其，27日當天，2號機的發電量更高達裝置容量的95％以上，近日內也接連進行蒐證，確定事證明確，29日晚間確定依《空汙法》再度裁處台電2000萬元。

陳宏益強調，今天也已經針對法律動作的部分，簽准對台電董座楊偉甫的函送文書，接下來將完成相關程序。

(中時 )