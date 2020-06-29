英國泰晤士報高教特刊（Times Higher Education）公布「2020世界年輕大學」排行榜，全台共有16所大專院校上榜，其中，亞洲大學因辦學績效卓越，受國際肯定，位列世界排名第194，居全台第3名、台灣私立大學第1。

亞大校長蔡進發指出，亞大創校僅19年，在全校師生共同努力下，2006年起接連獲教育部「教學卓越大學」，並年年在遠見雜誌、天下Cheers雜誌全台大學排行中名列前茅；今年大學個人申請招生中，亞大分發率達99.17％，名列全台高教私大第1。

「2020世界年輕大學」排行榜為英國泰晤士報針對世界建校未滿50年的大學評比，全球共414所大學入榜，亞大挺進前200大。蔡進發表示，亞大於2014年首次上榜英國泰晤士報高教特刊的國際排名，至今年年入榜，不但打開國際知名度，也為前進世界奠定基礎。

亞大副校長兼教務長陳大正指出，根據今年Cheers雜誌調查，外國學生來台交換人數、亞大位列全台第1，且學校每年補助千名師生出國研修、實習、競賽等，今年更獲教育部補助出國及新南向國家研習2600多萬、將送400多位學生出國；亞大學生並獲科技部研究計畫共114件，為全台第5名。

亞洲大學是創辦人蔡長海於2001年、與另名創辦人林增連攜手創立，校方強調，當時董事會決心要「辦一所21世紀不一樣的大學」，藉由進軍「世界大學排名」，展現立足台灣、前進世界的目標。

(中時 )