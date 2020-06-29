大陸1間小學發生一起教師對數名國小生性侵的離譜案件。據警方調查，受害的5名學生大多為3到4年級，涉案的狼師教師是受害女童導師，都是藉由約學生個人到辦公室聊天後，趁機熊抱或是猥褻，大陸警方目前已深入調查中。

根據了解，此名大陸教師主要教導3到4年級的學生，並藉由導師身份談數名學生，將學生約來個人辦公室空間中，趁機從後熊抱並全身撫摸，甚至包括小學生的私處，共計有5名以上的學生遭到狼師的性騷擾。

狼師誤以為自己的計劃天衣無縫，但是卻有1名女童回家時跟媽媽反應，自己在學校被老師欺負，而且自己的同學也接二連三的有相同遭遇。女童媽媽察覺有異，安撫女童後逐漸引導她說出自身遭遇，實情卻讓媽媽完全不敢相信，原來這位班導師時常藉由要跟孩童約談時，將他們帶到自己辦公室裡，藉機性侵騷擾得逞，媽媽聽聞之後，立即報警處理。

警方介入調查後，開始著手將此名狼師帶回偵訊，並要求學校方面配合，將此名的狼師在校職務革除，然而由於目前證據尚未足夠，檢警單位仍深入調查當中。

(中時電子報)