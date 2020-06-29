大陸全國人大常委會預計明日可能對《港區國安法》進行表決，全國人大代表、行政會議召集人陳智思接受彭博社訪問時談及他的看法。

他表示自己尚未看過《港區國安法》草案內容，但法令不會具備追溯力，香港的外籍法官也仍然可以審理政治敏感的案件，同時陳也批評美國實施的經濟制裁措施是雙輸，沒有任何好處。

陳智思表示，法令是為了警惕市民，不要越過法律紅線，包括不能提出香港獨立的主張，也不能容忍去年反送中期間社會因動盪所發生的恐怖活動。他認為，只要市民遵守法律，就永遠不需要運用有關法律。

另外，有消息指現任香港特首辦公室主任陳國基可能兼任香港國安委秘書長，最終結果會由中央定調，並最快於本周公告。香港警方另將設立一個新部門負責執行國安法。

消息指，目前有兩大方案，一是由兩名現任副處長，也就是負責行動的蕭澤頤及管理的郭蔭庶其中一人兼任新專責部門；第二個方案是提升一名高級警官任副處長，掌管相關部門。

(中時 )