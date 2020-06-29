「笁樂種子基金公益協會」召集人滕治裕（右）與志工們為老人家安裝愛心扶手。（鄭豐喜文教基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉「鄭豐喜文教基金會」發現沿海老人經常在住家跌倒，因此與「笁樂種子基金公益協會」合作，近日免費幫450餘戶老人家裝設愛心扶手，讓其生活起居更安心，未來將持續擴大服務範圍，打造老人安全家園。

「笁樂種子基金公益協會」由1群愛心志工所組成，長期自掏腰包免費為老人家安裝各種扶手，日前在「鄭豐喜文教基金會」理事長吳繼釗轉介下，前往雲林口湖、北港、水林、麥寮、四湖、東勢沿海6鄉鎮，幫老人家安裝愛心扶手。

「笁樂種子基金公益協會」召集人滕治裕表示，浴室、廁所、廚房由於較溼滑，是老人家最常跌倒的地方，樓梯、門口、床舖有高低差也容易出問題，因此都需要裝設扶手，才能確保老人家的居家安全。

滕治裕與妻子王真真2人親力親為，與其他志工先觀察老人家的住處、詢問老人家的需求，最後再安裝最合用的扶手，讓老人家試用後覺得滿意才收工，一絲不苟的專業服務讓老人家讚不絕口。

吳繼釗說，雲林沿海老年人口比率很高，許多還是獨居老人，一旦在家跌倒無人發現，很容易發生憾事，「笁樂種子基金公益協會」的裝扶手善舉，滿足了老人家最需要的居家安全，讓長輩們住得更安心。

(中時 )