端午四天連假剛結束，經交通部高公局統計，連假期間，每日雙向交通量，介於111.4~122.9百萬車公里（mvk）之間，平均交通量為117.4mvk，為歷年端午節最大量；其中，南向交通量以首日之69.6mvk最高，北向以第三日之64.5mvk最高，雙向以首日122.9mvk最高，均為歷年端午節連假最大量。

西部國道部分，南向仍以國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、烏日-霧峰，北上以國1新竹-湖口、台中-后里，國3大山-西濱等路段較為車多壅塞；惟在實施高乘載管制、匝道封閉及儀控等交管措施下，壅塞情形尚在控管範圍。

另外，國5疏導部分，因交通需求仍遠大於國5雪隧道路容量，首日國5南向交通量為4.9萬輛次，為歷年端午連假最大量，回堵車流則從凌晨4時開始出現，7時開始實施高乘載管制後，回堵車流於11時後即紓解；從南港系統交流道南向通過雪隧的旅行時間來看，假期首日因6-10時車流過度集中，致旅行時間約2-3小時，為正常的6倍，下午2時後，平均旅行時間則能維持在1個小時內，且通過雪隧流量，亦穩定控制在2200輛次左右。

國5北向部分，北返尖峰第三日交通量為4.1萬輛次，其中約5000輛次改走台9線再從坪林交流道北返，整體車潮於8時後逐時增加，並穩定維持2000輛次通過雪山隧道；第四日北返車潮提前於8時起增加並持續至下午，當14時實施高乘載管制後，雪隧主線回堵逐漸縮短且各入口匝道已無回堵情形，故提早於18時結束管制，顯示民眾有利用上午離峰時段及分流改道。

高公局表示，連假期間，國道交通事故總計發生437件，日平均109件，相較過去端午同期增加。

針對大量車流同時湧進容量有限的國道5號，造成需求大於供給甚多，在無法透過工程手段新闢道路下，高公局表示，將持續研擬強化國5交管策略，同時該將邀請國內交通專家學者進行座談，研訂更有效並具可行之交管措施。

(中時 )