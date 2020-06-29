瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在4月初承認其業績造假22億元人民幣(約91億元新台幣)之後，掀開在美掛牌陸企真實財務狀況難以揭露的問題，如今又有一家在美掛牌陸企爆出危機，在那斯達克交易所掛牌的武漢金凰珠寶(KGJI)，向多家金融機構融資的黃金擔保品，卻都是假的。

據陸媒報導，大陸最大的珠寶商之一的金凰珠寶，對中國民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託等好幾家金融機構融資，作為擔保品的黃金，在面對該公司2019年底，擔保品被法院質押後，在最大債權人中國民生信託申請提前檢驗下，卻發現這些黃金都是假的。目前未到期融資額約為160億元人民幣(約672億元新台幣)，約80噸「假黃金」當作擔保品。

目前並未確定金鳳珠寶是否在一開始就把假黃金當作擔保品，還是在事後才掉包，因為中國民生信託、東莞信託表示，一開始金鳳珠寶將黃金存入保險箱時有經過第三方確認，後來也有提領的記錄。

位於湖北的金凰珠寶，其執行董事兼總經理賈志宏在大陸金融圈有著「珠寶大王」稱號，目前在深圳交易所掛牌的還有襄陽軸承、金凰珠寶2家公司。但金凰珠寶從2016年起陸續向8家金融機構融資上百億人民幣，用來挹注襄陽軸承的財務黑洞，最終該公司在2020年爆發財務危機，才讓整起事件爆發。

(中時電子報)