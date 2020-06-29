日本新冠疫情一直未趨緩，東京奧運明年是否能順利舉行還是問號。但日本一項民調指出，逾半受訪者反對在明年舉行東京奧運，其中近3成人希望乾脆取消東京奧運，另外也有24%希望二度延期。

日本共同社與東京MX電視台於本月26日至28日進行電話訪問，調查結果顯示，約51.7％的受訪者希望東京奧運再次推遲或取消，其中27.7％的人希望取消，24％的人希望再度推遲。

46.3％的受訪者表示希望東京奧運明年能如期舉行，其中31.1％的人認為應縮減賽事規模，包括可進行閉門比賽。只有15.2%希望賽事規模不變。

受新冠疫情影響，原定今年7月舉行的東京奧運，獲准延期至2021年7月23日登場，為現代奧運首度延期。但日本與國際奧委會都表明，不可能再次推遲東京奧運。

篤定連任東京都知事的小池百合子本月初表示，即使疫情暫未平息，但東京奧運仍處於安全狀態，承諾會付出「120％的努力」，確保奧運會能夠於明年順利舉行。

(中時 )