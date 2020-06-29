國民黨台中市議員羅廷瑋、黃健豪及冉齡軒發動靜坐抗議台中火力發電廠重啟2號機組！市議會副議長顏莉敏29日亦打破慣例走下主席台，透過質詢表達對中火重啟2號機組的看法；顏莉敏指出，民眾會做為市府的後盾，請市府堅持立場，絕對不能讓中火重啟已被撤照的2、3號機組，抗灰保肺。

顏莉敏指出，市議會同仁已發動靜坐，反對中火重啟2、3號機組，這是台中人及中部民眾對於反空汙的具體行動；中火利用端午節連假啟動2號機組，已經是違法的行為，她要問制定《生煤管制自治條例》的前市長林佳龍及蔡英文政府，對於中火公然違法有什麼看法？

顏莉敏說，台中市生煤管制自治條例是前市長林佳龍任內制定，從2016年公佈實施至今4年，盧市府根據自治條例撤銷中火2、3號機組的操作許可；中央環保署卻用一紙行政命令判定生煤管制自治條例無效，等於是打臉前市長林佳龍，亦嚴重侵犯地方政府的自治權力。

盧秀燕說，市府廢止中火2號機許可證完全依法執行，她反對中火違法開機是依法進行；此案還有比雙方法律戰更重要的問題就是「價值、態度、理念」，也就是台電、中央到底在不在意中部空汙、重不重視中部人的健康。

盧秀燕強調，台中市政府、台中市議會在乎空汙重視健康，依法關掉中火2部機組，中央不在乎中部空污、不在乎中部人的健康才會為所欲為；取消市府撤照權，並准許中火2號機組違法開機；所以更大的議題在於對空汙、對中部人健康的態度與價值理念，這是更需要去守護。

(中時 )