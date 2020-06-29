此案的牽線人洪村騫被移送北檢複訊。（黃世麒攝)

郭的楊姓小三也被約談。（黃世麒攝）

前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃，涉嫌在2016年偵辦潤寅案時，透過知名建商洪村騫，收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，事後郭以潤寅案查無不法，將案件列參，包庇王犯罪。檢調29日搜索10處地點，約談郭等相關人士到案說明，晚間移送北檢複訊。

(中時 )