前調查員包庇潤寅案涉貪 檢調兵分多路搜索 23:452020/06/29 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前調查員郭詩晃晚間被移送北檢複訊。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 此案的牽線人洪村騫被移送北檢複訊。（黃世麒攝) 郭的楊姓小三也被約談。（黃世麒攝） 前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃，涉嫌在2016年偵辦潤寅案時，透過知名建商洪村騫，收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，事後郭以潤寅案查無不法，將案件列參，包庇王犯罪。檢調29日搜索10處地點，約談郭等相關人士到案說明，晚間移送北檢複訊。 (中時 ) #潤寅 #搜索 #檢調 #案件 #收受 也許您會感興趣 社會熱門新聞 泰男「那話兒」太雄偉 應召女尖叫「會被搞壞」轉頭逃 - 社會 社會10點檔》警憶起背脊一陣涼 台灣史上最恐怖殺人魔 行刑式槍決爆頭 - 社會 沒區間測速 西濱彰化段端午連假撞3次釀2死 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 原住民妹妹幽默叫賣一夕爆紅 網見她1年後模樣瘋喊：想戀愛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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