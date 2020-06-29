台中市議員施志昌、林祈烽與鄭功進，於29日市政總質詢時批評，盧秀燕只會美化新設公司行號與資本額設置的數字，卻完全不敢提去年與今年第一季公司、商號停業甚至解散、歇業的數字。施志昌表示，台中市109年第一季公司停業、商號歇業家數都是倍數成長；去年公司解散與商號歇業家數都是金融風暴以來最高，盧市府只會報喜不報憂，新來台中投資的業者都不知道自己將面臨什麼樣的困難。

施志昌說，公司解散、商號歇業登記數量大幅增加，盧市府卻選擇性地公布數據，號稱台中公司、商業登記、資本額增加六都第一。但他指出，臺中今年第一季公司停業家數計2,699家，較去年同期成長481.68％；商號停業家數計1,318家，較去年同期成長326.54％，顯見受疫情影響，許多公司行號停業觀望後續發展；第1季公司解散家數計706家，較去年同期減少6.49％，商號歇業家數計967家，則較去年同期成長11.15％。

施志昌說，107年成立的公司有6,689家，108年成立的公司有6,716家；而解散、撤銷或廢止的公司107年是3,850家，108年是4,278家。也就是說，公司解散家數是2008年金融風暴後以來最高。2009年之後，每年解散家數都沒超過4000家。而且去年公司設立的成長率才0.4％，但解散家數成長率卻將近12％！商業登記的部分，107年創設家數為7,278家，108年為6,992家；歇業家數107年為3,827家，108年為3,937家，商業登記新創設家數在107年時是高峰，而後到108年衰退了大約4％，但是歇業家數卻迎來了2008年之後的最高峰。

施志昌表示，盧市府常常說自己吸引了多少投資，有多少廠商要來臺中設廠，但現在就已經扎根台中的廠商有多慘不講，只會吹噓一些帳面上的數字。像是臺中最引以為傲的手工具機產業，九成都聚集在中部，前年全國產值是1,447億，去年是1,177億。最新公布的五月產業出口訂單，以及四月份製造業生產指數，其中機械類又分別衰退16.5％與14.1％，而台中機械設備製造業108年又減少了94家，大約是2％。

施志昌說示，引這麼多數據，就是因為無法苟同市府為了美化市政，只會做一些片面訊息揭露，座表面上的宣傳，卻完全看不到現在在台中經營的不論是商家或是企業面臨的困境。當業者或投資者以為來到台中能好好落地生根創業時，投資環境卻不如預期，就連台中最有競爭力的產業都逐年衰退，難道市府還要繼續騙人民、騙投資者嗎？

此外，針對產業發展，施志昌認為有三項產業值得臺中好好發展，且要向下扎根，也就是自動化機器人、航太產業與軌道運輸。他提出五項建議，讓教育能夠與產業有效銜接，第一，教育要能與就業穩定銜接。第二，就是課程的鏈結，由臺中市技職教育發展中心「智慧機械」、「航太發展」、「捷運軌道」等相關微課程模組，以因應未來台中產業發展需求。第三，則是師資的培育，讓學習場域的教授者要能與最新產業的技術連結，學生才能真正的培養出投入產業的技能第四，臺中市教育局與企業合作規劃提供市內高中學校，甚至可以含國中的生涯試探，申請赴公司相關職場參訪、實務體驗。第五，就是建置臺中市技術性高中與這三項產業相關的群科職場實習制度，以職場學分及能力評定測驗，以鏈接企業實務與學校教學內涵。

(中時 )