網友留言支持李眉蓁。(取自臉書)

國民黨高雄市長參選人李眉蓁今(29)日傍晚宣布競選團隊名單，由已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，黨籍議員均是委員，協助地方組織，並延攬許多在地青年加入團隊。有支持者看到名單後，在網路上表示李眉蓁贏了。

今日下午黨祕書長李乾龍親自拍板，將議員們列入競選團隊委員，並指出未來各議員服務處皆是後援會，全力協助選戰組織工作，此外還邀請前立法院長王金平出任榮譽主席。發言人部分，除找來曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒等人，前高市新聞局長鄭照新，和台南市議員謝龍介也加入團隊，並受到外界矚目。

許多支持者在臉書社團《李眉蓁競選高雄市長後援會》留言，「看到了競選組織架構！李眉蓁贏了！年青人贏了！高雄贏了！」、「快規劃三山造勢，炒熱氣氛 請韓國夫妻為特別來賓，貪食蛇在現」、「一定要把眉蓁送進市政府，大家加油」、「祝福妳，凍選，為民主正義，為高雄發光努力衝吧，加油喔」。

(中時電子報)