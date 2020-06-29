澳洲與中國大陸近期因新冠疫情、經濟糾紛與亞太戰略，與中國大陸關係快速惡化，幾乎走到雙方建交以來最低潮。在配合美國反中政策上，澳洲在「五眼聯盟」（美、英、加、澳、紐）中特別積極，對大陸的情報活動非常活躍，甚至曾在大陸駐澳洲大使館中安裝大量竊聽器，幾乎每層樓板與房間，大陸只好將原有建物全部拆除再重建。

澳大利亞的情報網建制屬大英國協系統，其情報作業與其經濟規模及國際政治影響力並不相稱。在其亞洲的情報網中，最重要的對象正是近30年來迅速崛起的中國大陸。這次大陸在香港推動《國安法》，澳洲的反應特別激烈，主要就是澳洲長期以來利用香港做為對大陸情報的操作基地，國安法的實施對澳洲的情報工作影響極大。

澳洲在對陸諜報工作中，不只做得深入，外交上也很高調，經常宣揚大陸間諜對該國的滲透。由於澳洲是上世紀大陸民眾非常嚮往的移民目的地，澳洲也利誘、籠絡了很多新移民與其大陸親友擔任線人，進行情報蒐集工作。

陸媒《環球時報》指出，大陸在2018年破獲的澳洲間諜案中，發現澳洲不只在大陸發展情報網，甚至在澳洲本土與加拿大、紐西蘭等擁有眾多大陸移民的華人社區內建立情報網絡，其中還有部份大陸移民被送回澳洲接受專業諜報訓練，再將他們派往香港或大陸內地。澳洲在北京設立的情報站是其整個東亞地區情報網的核心，統管日、韓、蒙古的澳洲情報作業。

報導指出，上世紀八九十年代，大陸駐澳大使館在修建過程中發現遭澳洲情報部門借機「暗動手腳」，在館舍完成投入使用後，大陸對整個使館建物進行徹底檢測，發現內部已被澳洲安裝了大量竊聽器材，包括當時最先進的拾震式竊聽器和高頻、低頻電磁感應式竊聽裝置，且幾乎覆蓋了每層樓板，甚至連使館儲藏室也未能倖免，最後大陸被迫重建大使館以保護其工作機密。即便如此，澳洲情報部門仍未停止對大陸駐外使領館進行技術監控和竊密。

近年來澳洲國內媒體亦曾披露澳美共同運營「松峽」聯合情報設施相關資訊，大陸是澳美兩國進行技術監控的主要目標。近年來澳大利亞政策上意識形態導向較強，積極擴增在國際上影響力，其前任總理霍華德甚至自稱是「美國在亞太地區的副警長」，而且還想從美國的跟班角色轉變為夥伴角色，許多對大陸的敵視政策甚至還走在美國之前，例如它最先實施對華為的全面禁令，還積極遊說其他國家跟進。

澳洲情報部門的招數還曾經爆出一則影響台灣選情的烏龍案件，2019年11月澳大利亞記者在澳洲報紙和電視台節目中，一位自稱曾經是大陸間諜的27歲男子王立強自述「曾在香港、臺灣地區指揮了間諜活動，後被派遣到澳大利亞開展工作」。此案曾被台灣的政客炒作企圖影響選情，後來被證實是一場拙劣的假間諜詐騙案，而釋放消息並為之鼓噪的澳洲情報部門卻自始至終默不作聲，其目的也只是為渲染「中國威脅論」來影響澳洲選情，卻不意歪打正著地影響台灣媒體的輿論風向。

(中時電子報)