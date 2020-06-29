中央氣象局表示，受到西南風影響，明（30）日中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，北北基、台東、花蓮縱谷等地仍有局部36度的高溫。《天氣風險 WeatherRisk》則透露，周三起午後雷雨規模也會擴大。

氣象局指出，由於太平洋高壓勢力稍減，台灣附近水氣較多，明日中南部地區有局部陣雨、短暫雷陣雨，其他地區則是多雲到晴天氣，午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，山區要留意瞬間大雨。氣溫方面，各地氣溫普遍在33度以上，大台北地區、基隆、臺東、花蓮縱谷及新竹、宜蘭、中南部近山區仍有局部36度以上的高溫。

《天氣風險 WeatherRisk》指出，明天清晨到上午中南部沿海仍然會有短暫的雷陣雨，新北、宜蘭及中部山區有午後雷陣雨。周三至周五，中南部沿海在清晨到上午的雨勢會更加明顯，另外，各地山區的午後雷雨規模也會擴大，大台北盆地、市區也要留意午後大雷雨。

《天氣風險 WeatherRisk》透露，明天白天依舊是高溫壟罩、晴朗炎熱的天氣，因此台北要追平歷史連續高溫的機會相當高，未來一到兩周內台灣都處在太平洋高壓主宰的勢力範圍，也暫時沒有颱風發展的訊號，盛夏天氣將持續下去。

(中時電子報)