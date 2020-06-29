中華郵政公司今日表示，針對郵政晶片金融卡及VISA金融卡卡友，推出數位振興三倍券加碼回饋優惠活動，共計10萬名，總金額3000萬元。

中華郵政表示，持有郵政VISA金融卡之卡友，可於中華郵政全球資訊網「振興三倍券」專區（7月1日啟用），選擇登錄綁定郵政VISA金融卡，累計消費滿3000元之前9萬名客戶，可獲得限量加碼回饋金300元。

另外，對於習慣使用行動支付的客戶，可選擇以晶片金融卡或郵政VISA金融卡登錄綁定「台灣Pay行動支付」，透過中華郵政郵保鑣APP或台灣行動支付APP，連結郵政存簿存款帳戶併計消費金額，累計消費滿3000元之前1萬名客戶，可獲限量加碼回饋金300元。

自7月1日起，客戶使用數位振興券僅須透過綁定、累計消費、滿額及領取回饋金2000元四個步驟，綁定支付工具時，可選擇下列領取方式：

一、撥付至郵政存簿儲金帳戶內。

二、持郵政金融卡至中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行指定ATM，依ATM畫面指示步驟領取現金2,000元。

三、捐贈予指定之公益性法人、機構或團體。

中華郵政表示，使用郵政VISA金融卡及台灣Pay消費，不僅可免臨櫃排隊領券，還可享有回饋優惠，歡迎民眾善加利用。

(中時 )