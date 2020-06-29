1名媽媽在爆料公社透露，日前牽著小孩在火車月台行走，突然被1位尼姑從後連拍3擊，導致她差點重心不穩往前跌的狗吃屎。此位媽媽本想上前抓住尼姑理論，卻因老公深怕出事阻止之下才作罷。
據了解，此名媽媽某日牽著小孩，行走在月台上等候火車，背後突如其來被1位尼姑連拍3下，當下媽媽是往前行走，突然一個後勁向前，導致她差點重心不穩跌個狗吃屎，媽媽氣憤的要衝上前抓住尼姑理論時，自家老公因擔心老婆的衝動會受傷，立即阻止她不要追了！
媽媽表示，她很生氣大白天的好端端，竟然會被1位尼姑從後襲擊，她不認為學佛的出家人是會有這樣的行為。她氣憤的破口大罵：：「出家人六根不淨給人家動手動腳！學佛有屁用？禮貌尊重到哪裡去了？妳他媽這個樣子佛祖也不會庇護妳！」
網友也覺得奇怪，揣測此名尼姑的用意是什麼？會不會是驅魔呢？也有網友認為，莫名其妙的拍打人家身體感覺很不好。但也有眼尖的網友推測，會不會是前陣子才上新聞的那個，害一名女子跌在馬路上？還有網友幽默的表示，是不是中了玄冥神掌。
文章來源：爆料公社
(中時電子報)
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