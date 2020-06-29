美國巡邏機與俄國戰機的海上遭遇似乎愈來愈常發生，俄羅斯國防控制中心週一報導，美國海軍的P-8A海神巡邏機(Poseidon )與美國空軍RC-135戰略偵察機一同進入黑海，雖然航線在中立海域上，但是俄國防空部隊不敢掉以輕心，派出Su-27戰機前往攔截。戰鬥機爭奪在黑海的中性水域攔截一架美國海軍P-8A波塞冬巡邏機和。

塔斯社報導，這起攔截事件發生在6月29日，俄羅斯南部軍區的防空快速反應預警部隊，發現到美國海軍P-8A巡邏機和美國空軍RC-135戰略偵察機雙雙進入黑海，於是立即通知Su-27前往查看。

聲明說：「Su-27戰鬥機以最快反應前往攔截目標，確保他們沒有進入俄羅斯空域。美國飛機的飛行範圍都距離俄羅斯領空範圍有段距離。另外俄國也都嚴格依照國際規則在飛行，沒有違反、侵入週邊國家。」

黑海是個陸間海，幾乎就是個湖，僅有狹窄的博斯普魯斯海峽(最窄處約700公尺)、馬摩拉海、達達尼爾海峽(最窄處約1.2公里)與愛琴海相連，不過黑海週邊的國家很多，包括俄國、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、土耳其、喬治亞等國，因此這個小海也有明顯的國際海域範圍。

消息是俄國主動發布的，美國軍方還沒有做出反應。

(中時電子報)