在臉書遏止種族歧視和暴力內容不力，引發上百家企業抵制的同時，全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）宣布，將暫停在所有社群媒體投放廣告，並承諾在公司內部，以及與媒體夥伴和民權團體進行討論，以阻止仇恨言論散布。

星巴克28日透過聲明稿表示，「公司期望能凝聚社群，包括實體和線上社群，並且反對仇恨言論。我們認為必須做更多努力，創造友好和包融的線上社群，同時相信企業領袖與政策制定者必須同心協力，做出真正的改變。」

星巴克是繼可口可樂、聯合利華（Unilever）與Levis之後，最新停止在臉書等社群媒體打廣告的企業。

星巴克發言人指出，暫停在社群媒體廣告的行動並不包括YouTube。星巴克仍會繼續在社群媒體貼文，但不會付費推廣。

星巴克表示，公司雖暫停在社群媒體廣告，但不是參與「拒絕以仇恨換取獲利」（#Stop Hate For Profit）運動。

民權團體在6月初發起該項杯葛臉書廣告的行動，號召企業7月全月不在臉書投放廣告，欲向臉書施壓，以對錯誤資訊和仇恨言論採取行動，至今已經獲得上百家企業響應。杯葛行動最初僅針對臉書，但現在已經擴大至其他社群媒體。可口可樂自7月1日起，將暫停全球所有社交平台投放廣告，聯合利華在2020年底前，暫停在美國臉書、Instagram和推特平台打廣告。

此外，烈酒供應商帝亞吉歐（Diageo）亦表示，7月起將暫停在全球「主要社群媒體」付費廣告。

企業抵制在臉書投放廣告的行動越演越烈，迫使臉書全球商業集團副總裁艾佛森（Carolyn Everson）表示，公司致力剷除平台上的仇恨言論。

廣告為臉書主要的收入來源，2019年全球廣告收入達697億美元。

(工商 )