美國最高法院29日裁定，路易斯安那州限制墮胎的法律違憲，該判決被視為具有重大里程碑，對反墮胎人士不吝是沉重的打擊。

保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）加入4位自由派大法官的陣營，結果以5比4的比數，裁定路州限制醫生進行墮胎手術的法律，違反美國憲法。

支持反墮胎人士希望，最高法院9位大法官中，保守派佔5位，比自由派的4位多，可望允許路州實施的墮胎限制，並有助於其它保守的州制訂反墮胎法律，如今投票的結果令他們大失所望。

(中時 )