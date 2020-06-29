美最高法院裁定路州限制墮胎法律違憲 22:412020/06/29 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 反墮胎人士拿著胎兒的複製品在美國最高法院前示威。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國最高法院29日裁定，路易斯安那州限制墮胎的法律違憲，該判決被視為具有重大里程碑，對反墮胎人士不吝是沉重的打擊。 保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）加入4位自由派大法官的陣營，結果以5比4的比數，裁定路州限制醫生進行墮胎手術的法律，違反美國憲法。 支持反墮胎人士希望，最高法院9位大法官中，保守派佔5位，比自由派的4位多，可望允許路州實施的墮胎限制，並有助於其它保守的州制訂反墮胎法律，如今投票的結果令他們大失所望。 (中時 ) #墮胎 #違憲 #最高法院 #裁定 #路州 也許您會感興趣 推薦閱讀 樂陞董座許金龍獲裁5000萬現金交保及1.5億元人保 15:542020/06/29 社會 國際熱門新聞 嗆川普不是真男人！國會女王曝美遲不強制戴口罩內幕 - 國際 31人中標！新郎染疫「硬辦婚禮」隔天病逝 遺體居然直接火化 - 國際 比大陸還早了9個月！研究：西班牙廢水中驗出新冠病毒 - 國際 H＆M虧損創10年新高 將關閉全球170家門市！ - 國際 伊朗向川普發出逮捕令 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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