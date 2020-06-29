行政院為了振興經濟所提出的振興三倍券方案， 7月1日起開放實體券預購、數位券綁定，然而電商並不在使用三倍券的範圍內，但線上付費、實地體驗的白名單不在此限，今(29)日官網也公布了此名單，高鐵購票、電影院以及六福村等線上購票都可使用。

行政院推出的振興三倍券官網已在日前上線，7/1-7/7將開放首波預購，今天更新了可用的電商白名單，包括了文化部提出的兩廳售票院、各大電影院網站；教育部提出的ibon售票系統、FamiTicket全網購票網、年代售票等；另外，交通部也提出了高鐵、華信、各大客運等購票系統，上述地方皆可以使用三倍券，詳細名單可以上官網查詢。

三倍券7/1-7/7開始首波預購，民眾可到官網或超商預購實體券，也可以選擇綁定信用卡、行動支付、電子票證等等，只要消費滿3000元，就會有2000元的回饋。

(中時電子報)