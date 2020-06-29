藝人邵庭日前帶著7隻毛寶貝前往台東蝴蝶谷戲水，遭當地原住民居民以狗很髒為由驅趕，事後在臉書開直播談及此事時，因為刻意模仿原住民口音遭當地砲轟，讓她趕緊發文道歉平息眾怒。

邵庭PO出千字道歉文裡，先為直播時模仿原住民口音說話致歉，她表示不了解這是對原住民嚴重冒犯，也強調絕非惡意行為，話鋒一轉提到跟友人帶七隻狗到蝴蝶谷玩水，沒想到有居民認為狗很髒，擔憂有人對此過敏，要求邵庭等人離開，未料卻爆發嚴重衝突，最後在雙方沒達成共識之下，便帶著狗離去，沒想到卻遭有心人士扭曲真相，直指邵庭丈夫不僅推人還飆髒話，對此邵庭表示對考量不周部分會道歉，但不解為何要扭曲真相?難道事情只需單方面檢討？

對於被網友直指是在炒話題，還揚言要檢舉她的粉專，邵庭表示硬要牽扯藝人身分做人身攻擊，加上不正確敘述事發經過，如此一來就有失公評，強調自己是個退出演藝圈的人，究竟要炒什麼新聞？更提出若帶狗去對會冒犯祖靈，建議當地居民可以公告禁止開放外地人或禁止帶狗進入，或許對未來將是很好規劃，最後也希望事件到此結束，不要再繼續引戰。

(中時電子報)