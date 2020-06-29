賈新興表示，整個六月，有23天都超過35 ℃，其中連續15天都大於36 ℃。顯示台北六月真的很熱！（摘自賈新興臉書）

今（29）日午後中央氣象局觀測台北測站出現攝氏38.9度高溫，刷新台北氣象站124年以來6月的史上最高溫。對於台北之所以能頻頻刷新六月紀錄，天氣風險管理公司總監賈新興指出，主要有3個關鍵原因。

賈新興表示，整個六月，有23天都超過35 ℃，同時，六月測出38 ℃高溫已累積4天，測出37 ℃累積10天，測出36 ℃更高達19天，其中連續15天都大於36 ℃。顯示台北六月真的很熱！

賈新興指出，截至29日為止，台北六月月均溫為30.5 ℃，若明（30日）台北高溫也大於、等於36 ℃，那麼連續高溫超過36 ℃就總計16天，將追平2017年8／5-8／20的紀錄。

至於為什麼今年台北六月這麼炎熱？賈新興說，除了受到偏強的太平洋高壓籠罩影響，同時又因為大台北的地理環境，形成盆地和熱島效應，最後再加上長期的全球暖化影響，才能夠讓今年台北6月的天空，破了多項的紀錄。

氣象局指出，明（29日）仍各地悶熱，氣溫普遍在33度以上，大台北地區、基隆、臺東、花蓮縱谷及新竹、宜蘭、中南部近山區仍有局部36度以上的高溫，呼籲民眾外出請注意防曬並多補充水份。

(中時電子報)