十三行博物館人氣展覽「你所不知的十三行－科技考古特展」進入倒數一個月，民眾參展可手持感應平板，進入虛擬「碳14定年法」考古流程，破解十三行古物的年齡，還能利用動畫投影與1：1人骨模型搭配的互動裝置，從骨骼分析十三行人的平均壽命與特殊病理。

十三行博物館館長陳春蘭表示，台灣史前考古遺址大多屬於南島語族先民的遺留，當時的南島語族在接觸外來殖民者前，並無使用文字，因此在史料記載有限的狀況下，必須藉由科學考古技術，為史前時代解讀意義。

陳春蘭說，科技考古運用現代科技，分析古代人類與古物，推測當時社會全貌，考古學家開挖出成堆「守口如瓶」的古物後，透過科技推測出歲數、生前健康等狀況，例如：十三行人骨上遺留的病理特徵，像是肩胛骨磨損、腰椎骨刺，很可能就是長時間搬重物、划槳所造成。

陳春蘭補充，「你所不知的十三行－科技考古特展」展示手法也很科技化，參觀的民眾可以手持印有人骨、貝殼圖像的感應平板，進入虛擬「碳14定年法」標準流程，破解古物年齡，還能透過動畫投影與1：1人骨模型搭配的互動裝置，從骨骼分析十三行人的健康狀況。

(中時 )