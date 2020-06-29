日本職棒第3周賽事明（30）日展開，軟銀鷹隊作客札幌巨蛋，將與火腿鬥士隊進行6連戰，軟銀隊監督工藤公康下達指令「幹掉中田翔」，也就是全力封鎖火腿的四番主炮中田翔的長打火力。

軟銀開季9場3勝6敗，對羅德海洋1勝2敗，對西武獅2勝4敗都落居下風。對西武本來以2勝1敗領先，最後3戰卻以3連敗收場，西武贏球的關鍵人物就是四番主炮山川穗高；山川6場5轟，其中4轟出現在最後3戰，重創了軟銀鷹。

中田翔目前打擊率2成42雖不高，但有5轟、9打點，同樣具有一棒擊沉的威力；所以工藤公康要求投手群全力封鎖中田，避免重蹈覆轍。還有就是火腿的開路先鋒西川遙輝，他擁有3成33打擊率、4成29上壘率，工藤也提醒投手盡量避免讓他站上壘包。

此外，火腿隊「大王」王柏融目前15打數只有1支一壘安打，打擊率還不到1成、僅0.077，真的要加油了。

(中時 )