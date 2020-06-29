針對陸媒報導澳大利亞長期在中國大陸進事間諜活動，甚至在大陸駐澳使館安裝竊聽器，大陸外交部發言人趙立堅表示，澳大利亞作為「五眼聯盟」重要成員，一貫熱衷在有關國家開展間諜情報活動，此次披露出來的情況恐怕只是「冰山一角」。

在大陸外交部例行記者會上媒體提問指出，媒體報導澳大利亞安全情報部門長期在大陸從事間諜活動，包括在大陸設立情報站、在大陸駐澳使館安裝竊聽器、以外交官身份從事間諜活動、針對華人開展策反活動等，嚴重威脅大陸國家安全。中方對此有何評論？

發言人趙立堅表示，已注意到有關報導，願強調以下幾點：首先，「五眼聯盟」情報合作同盟長期違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網路竊密與監聽、監控，這早已是世人皆知的事實。澳大利亞作為「五眼聯盟」重要成員，一貫熱衷在有關國家開展間諜情報活動。此次披露出來的情況恐怕只是「冰山一角」。

他表示，第二，一段時間以來，澳大利亞國內部分人士和媒體熱衷炮製各種聳人聽，聞的「中國間諜案」、「中國滲透論」，卻從來沒有拿出哪怕一個實實在在的事例。反倒是澳大利亞對中國從事間諜活動有這麼多的「實錘」證據。澳方一邊肆意竊取別國資訊和資料，危害別國主權和安全，一邊卻偽裝成受害者，四處散佈謠言、製造對抗，上演一齣出「賊喊捉賊」的鬧劇，完全喪失了起碼的底線。這些人應當給中國人民和世界人民一個交待。

趙立堅說，第三，中國始終不渝走和平發展道路，堅定不移奉行互利共贏的對外開放戰略，致力於在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作關係，推動構建人類命運共同體。中國在世界各地區開展的對外合作受到各國人民普遍歡迎，我們沒有必要、也沒有興趣去干涉別國內政。同時，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內部事務的決心堅定不移。我們奉勸澳大利亞一些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，少做一些雞鳴狗盜的事，少說一些無中生有的話，為促進世界和平穩定和國家間的互信合作貢獻正能量。

(中時電子報)